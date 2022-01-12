Исправлено: в (указанном) устройстве нет носителя

Вы не сможете отформатировать USB-устройство, если получите сообщение об ошибке «Ошибка службы виртуальных дисков: Нет носителя в устройстве» или «В указанном устройстве нет носителя». Чтобы помочь решить проблему, мы предложим вам все работающие решения и покажем, как при необходимости восстановить данные с USB-накопителя с помощью EaseUS Data Recovery Wizard.

О проблеме: «В (указанном) устройстве нет носителя»

«Ошибка службы виртуальных дисков: Нет носителя в устройстве» и «В указанном устройстве нет носителя» - эти два похожих сообщения об ошибках указывают на одну и ту же проблему. Первое уведомление всегда появляется, когда вы пытаетесь отформатировать USB-накопитель с помощью приложения HP USB Disk Storage Format Tool, а второе всегда появляется, когда вы пытаетесь использовать команду diskpart для очистки USB-устройства.

Симптомы

Когда вы столкнетесь с одной из этиъ двух ошибок, вы увидите следующие симптомы:

Вам будет предложено сообщение об ошибке Вставьте диск в устройство «Съемный диск», когда вы попытаетесь его открыть

Если вы проверите свойства устройства, USB-накопитель покажет 0 использованных байтов и 0 доступных байтов

Состояние USB-накопителя - «Нет носителя» в программе «Управление дисками»

Вы не можете отформатировать USB-накопитель

Причины

Практически каждая ошибка имеет свои причины. «В (указанном) устройстве нет носителя» - не исключение. Обычно USB-устройство отображается как «без носителя» по следующим причинам:

Повреждение MBR (Master Boot Record)

Ошибка устройства ввода-вывода

Физическое повреждение устройства/USB неисправен

«В (указанном) устройстве нет носителя» - это ошибка обычно появляется, чтобы помешать вам отформатировать USB-накопитель или другие устройства с помощью HP USB Disk Storage Format Tool. Большое количество пользователей ловили эту ошибку, ибо она имеет много причин возникновения. В статье приведены надёжные решения, которые помогут исправить ошибку «В устройстве нет носителя» без потери данных.

Решения ошибки «В (указанном) устройстве нет носителя»

Перед тем, как отправить устройство в ремонт, прочитайте несколько советов, которые можно попробовать, чтобы исправить отчеты: «Ошибка службы виртуальных дисков: Нет носителя в устройстве» или «В указанном устройстве нет носителя».

Способ 1. Пересканируйте диски

Шаг 1. Щёлкните правой кнопкой мыши по «Этот компьютер» и выберите «Управление» > «Управление дисками».

Шаг 2. Перейдите в «Действие» > «Повторить проверку дисков».

Шаг 3. Перезагрузите компьютер и проверьте состояние диска в «Управлении дисками». Если он отображается как обычно, вы можете отформатировать USB-накопитель без появления ошибки «В устройстве нет носителя».

Способ 2. Обновите или переустановите драйвер устройства

Шаг 1. Щёлкните правой кнопкой мыши по «Этот компьютер» и выберите «Управление» > «Диспетчер устройств».

Шаг 2. Разверните «Дисковые устройства», затем щёлкните правой кнопкой мыши по USB-накопителю и выберите «Обновить драйвер».

Шаг 3. В новом окне выберите «Автоматический поиск драйверов».

Чтобы переустановить драйвер USB-устройства, выберите «Удалить устройство». После этого перезагрузите компьютер, и драйвер будет переустановлен автоматически. В диспетчере устройств вы также можете попробовать выбрать «Обновить конфигурацию оборудования».

Способ 3. Восстановите MBR

MBR, Master Boot Record, является первым сектором жёсткого диска. USB-накопители также могут иметь MBR. Если MBR на вашем диске повреждён, ваше устройство не будет работать должным образом. «В устройстве нет носителя» - одна из ошибок, с которыми вы можете столкнуться. К счастью, вы можете восстановить MBR на USB-накопителе с помощью стороннего программного обеспечения. С помощью бесплатного менеджера разделов- EaseUS Partition Master вы можете легко восстановить основную загрузочную запись на вашем диске. Подробное руководство см. в статье о том, как восстановить MBR.

Метод 4. Используйте USB Repair Tool

Многие пользователи сообщают, что они исправили ошибку «В (указанном) устройстве нет носителя» с помощью инструмента восстановления USB. Доступно множество инструментов для ремонта USB-накопителей. Выберите безопасный и надёжный для ремонта флеш-накопителя.

Некоторые производители разработали инструменты ремонта исключительно для своих пользователей. Например, JetFlash Online Recovery - это инструмент восстановления, разработанный для USB-накопителей Transcend JetFlash. Убедитесь, что производитель USB может вам предоставить такой инструмент. Если нет, вы можете использовать другие инструменты для восстановления USB, которые используются для восстановления драйверов USB-накопителей, независимо от их марки.

После решений, описанных выше, вы попадете в одну из трех следующих ситуаций:

Вашe USB-устройство правильно отображается в «Управлении дисками», и вы можете использовать его как обычно.

Ваш USB-накопитель больше не отображается как «Нет носителя» в «Управлении дисками». Вместо этого USB-накопитель отображается как «RAW», или устройство может быть распознано «Управлением дисками», но по-прежнему недоступно.

Состояние вашего USB-накопителя по-прежнему «Нет носителя».

Если вы находитесь в первой ситуации, примите наши поздравления, ошибка «В устройстве нет носителя» исправлена идеально. Если вы попали в третью ситуацию, настоятельно рекомендуется отправить флешку в ремонт. Однако, если вы находитесь во второй ситуации, вам нужно выполнить еще две процедуры, прежде чем вы снова сможете использовать своё устройство, а именно: восстановить данные и затем отформатировать USB-накопитель.

Восстановите данные с USB-накопителя, прежде чем устранять проблему

Если у вас имеются важные файлы на USB-накопителе, вам необходимо сначала восстановить данные с недоступного устройства. (В противном случае вы можете напрямую отформатировать USB-накопитель, чтобы вернуть его в нормальное состояние.) С помощью программного обеспечения для восстановления данных с дисков - EaseUS Data Recovery Wizard, вы можете легко восстановить файлы с недоступного устройства, включая диски RAW.

Скачайте EaseUS Data Recovery Wizard и следуйте приведённому ниже руководству, чтобы восстановить данные с USB-накопителя.

Шаг 1: подключите свою проблемную карту памяти к компьютеру.

Вставьте карту в картридер и подключите его к исправному ПК/ноутбуку.

Шаг 2: запустите программу восстановления данных от EaseUS и начните сканировать карту.

Запустите EaseUS Data Recovery Wizard на своем ПК и выберите карту памяти в столбце "Внешние устройства".

Затем нажмите "Сканировать", чтобы начать поиск потерянных (удаленных) данных на SD-карте.

Шаг 3: проверьте и восстановите потерянные данные.

Вы можете предварительно оценить состояние найденных фото и документов (посмотреть, открываются ли они / проверить их) - для этого достаточно двойного клика мышки по нужному файлу... Затем нажмите "Восстановить", чтобы сохранить файлы в безопасном месте на вашем ПК или внешнем хранилище.

После того как ваши драгоценные данные будут в безопасности, вы можете без проблем отформатировать USB-накопитель. Чтобы отформатировать устройство в Windows, вы можете сделать это с помощью «Проводника», «Управления дисками» или стороннего инструмента форматирования USB. Вот самый простой:

Шаг 1. Откройте «Проводник».

Шаг 2. Щелкните по устройству правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать».

Шаг 3. Назначьте файловую систему вашему USB и нажмите «Пуск».

Подводим итог

В большинстве случаев «нет носителя» - это состояние вашего USB-накопителя, которое указывает на повреждение вашего устройства. Если описанные выше исправления не помогли сделать USB-флешку пригодной для использования, возможно, ваше устройство вышло из строя, и вам необходимо отремонтировать или заменить его. Надеемся, что одно из решений стало для вас полезным.